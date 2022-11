Na pobudo občin, slovenskih društev, krajevnih sekcij ANPI-VZPI in drugih ustanov so se danes, ob dnevu spomina na mrtve, tudi na Goriškem zvrstile številne slovesnosti. Padlih so se spomnili pri spomenikih v Pevmi, Podgori, Štandrežu ter raznih vaseh sovodenjske, doberdobske in števerjanske občine. Na goriškem pokopališču so vence polagale delegacije goriške sekcije ANPI-VZPI, SKGZ in SSO.