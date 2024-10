Kraški Oktoberfešt privabil množico ljudi

Radoživo vzdušje v borovem gozdiču na praprovskem prireditvenem prostoru je pretekli vikend pregnalo hlad in na 27. Kraški oktoberfešt v organizaciji SKD Vigred iz Šempolaja priklicalo obiskovalce in energijo seveda. Kljub kislemu sobotnemu jutru, se je 4. Teka med vinogradi, ki ga prireja AŠD Burja Sport, udeležilo 82 tekačic in tekačev. Najhitrejša med ženskami je bila Veronika Bordon, za njo sta v cilj pritekli še Tina Malalan in Marijana Černe, med moško konkurenco pa je bil prvi na cilju Dejan Bacicchi, za njim Davorin Krasovec in Simon Strnad. Tradicionalnega srečanja godcev in pevcev Muzikfešt se je udeležilo 5 skupin. Prvo mesto z najdaljšim aplavzom so si zagotovili člani glasbene skupine Vigred-Kraški fenomeni pod vodstvom Aljoše Sakside.