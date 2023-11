Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) je v soboto z Občino Dolina in v sodelovanju s SKD France Prešeren iz Boljunca priredila Revijo otroških in mladinskih plesnih skupin Do svobodnega giba, ki je potekala v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Revijo so podprli tudi Dežela FJK, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Nastopili so skupine domačega SKD France Prešeren, SKD Rdeča zvezda iz Saleža, Relevè, GO-Breakers društva KD Skala, folklorne delavnice dvojezične šole Pavla Petričiča iz Špetra (skupina deluje v okviru Zavoda za slovensko izobraževanje), Fantasy Dream in Free Dream, ki delujeta v sklopu Italijanske unije Fulvio Tomizza iz Umaga, Alfa Dance iz Trsta in Club Diamante FVG.