Poletni večeri konzorcija Skupaj na Opčinah so bili doslej zelo živahni in dobro obiskani. Še zlasti petkova noč, višek tedenskega dogajanja, je privabila na ulice brez prometa večje število obiskovalcev, ki so iz mesta in okolice prišli po nakupe, na sladoled ali pijačo in bili prijetno presenečeni nad opensko ponudbo.