Četrtek, 18 december 2025
Naš športnik

Naš športnik 2025

Kanuist Luka Božič, kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio (Osterman) in moška odbojkarska ekipa kluba Alpacem Kanal so letošnji zmagovalci nagrade naš športnik 2025

FotoDamj@n
Koper
18. dec. 2025 | 8:00
Kanuist Luka Božič, kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio (Osterman) in moška odbojkarska ekipa kluba Alpacem Kanal so letošnji zmagovalci nagrade naš športnik 2025, ki jo že dvanajsto leto v enotni kategoriji izbiramo športni novinarji primorskih medijskih hiš: Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež RAI, regionalni center Koper Capodistria in Primorske novice.

Najboljši primorski športniki in ekipe v letošnjem letu so nagrado prejeli v torek, 16. decembra, v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru.

Od slovenskih športnikov v Italiji so bili v ožjem izboru jadralki Jana Germani in Caterina Sedmak, kolesar Daniel Skerl in odbojkarji Soče.

