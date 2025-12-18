Kanuist Luka Božič, kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio (Osterman) in moška odbojkarska ekipa kluba Alpacem Kanal so letošnji zmagovalci nagrade naš športnik 2025, ki jo že dvanajsto leto v enotni kategoriji izbiramo športni novinarji primorskih medijskih hiš: Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež RAI, regionalni center Koper Capodistria in Primorske novice.

Najboljši primorski športniki in ekipe v letošnjem letu so nagrado prejeli v torek, 16. decembra, v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru.

Od slovenskih športnikov v Italiji so bili v ožjem izboru jadralki Jana Germani in Caterina Sedmak, kolesar Daniel Skerl in odbojkarji Soče.