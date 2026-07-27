Gorillaz občinstvo popeljali na potovanje skozi 25 let svoje zgodovine

Britanski bend Gorillaz je v soboto, 25. julija, s svojo glasbo in prepoznavno podobo preplavil Veliki trg, ki so ga napolnili živi in animirani liki. Oboževalci Damona Albarna in tovarišev so v Trst prišli od blizu in daleč.

Tržaški nastop je skupina začela s komadom The Mountain z novega albuma. Gorillaz, najslavnejša virtualna skupina na svetu, tudi po 25 letih ostaja sinonim za izvirnost, svežino in brezčasno drznost. Albarn in zasedba so pripravili večer, v katerem so se prepletali največji hiti, nove skladbe in prepoznavna vizualna podoba, zaradi katere skupina že četrt stoletja ostaja ena najbolj samosvojih na sceni.

Čeprav skupina že vrsto let ni več virtualna, v smislu, ki je zaznamoval njene začetke, ostajajo animirani liki, ki jih je ustvaril Jamie Hewlett, pomemben del koncertne izkušnje. Vizualne podobe so tudi tokrat spremljale nastop v živo in z glasbo ustvarjale prepoznaven svet kolektiva Gorillaz.