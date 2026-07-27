Cirque du Soleil se vrača v Trst s predstavo Echo

Prvič smo izbiro Trsta za lansko gostovanje predstave Allegria kanadske cirkuške hiše Cirque du Soleil lahko pripisali spletu okoliščin ali denimo srečnim zvezdnim premikom, če pa se to pripeti v drugič, je za tem najbrž kaj drugega. »Zaupanje, toplina, občutek domačnosti, pa tudi širina oz. odprtost so očarali kanadske umetnike, saj so naše mesto vnovič izbrali za nastop z novo predstavo Echo,« je napovedal predsednik stalnega gledališča FVG Rossetti Francesco Granbassi. To je torej veliko presenečenje, ki je bilo skrivnost do današnjega dne, ko so v deželni palači novinarjem sporočili, da se Cirque du Soleil vrača v naše mesto z izjemnim dogodkom mednarodnih razsežnosti. Od 24. junija do 25. julija prihodnje leto bo Trst gostil eno njihovih najbolj inovativnih in vizualno najbolj osupljivih del, obljubljajo.

Evropsko premiero bo predstava, ki je nastala aprila 2023, doživela maja v Milanu, mesec pozneje bo pri nas - Trst je torej z Milanom eno od edinih dveh italijanskih prizorišč njihove nove turneje.

Kaj prinaša Echo? Predsednik Granbassi je dejal, da gre za nekaj zelo sodobnega, svežega in presenetljivega. Da gre za sodobno pravljico o prihodnosti, ki je še vedno svetla, in o oblikovanju sveta. Protagonistka Prihodnost vabi obiskovalce v domišljijski svet, kjer se prepletajo živalski in človeški liki ter tehnologija. Na odru kraljuje skrivnostna kocka, velika kot dvonadstropna stavba, ki se vrti okrog svoje osi in ustvarja optično iluzijo, da lebdi v zraku. Okrog nje se začenja popotovanje polno življenja, odkritij, sprememb, upanja in sočutja; obiskovalec hitro spozna, kako lahko dejanja vplivajo na svet. Popotovanje, ki vodi v iskanje samega sebe, v rast. Avantgardni dizajn, drzna estetika in izjemno inovativne režijske rešitve so aduti predstave. Čustveno pripoved spremlja tudi tokrat prevzemajoča glasbena podlaga v živo, ki jo izvaja sedem pevcev in glasbenikov.