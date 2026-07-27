Od srede zaradi vročine že oranžno opozorilo

Z jutrišnjim dnem (torkom) je Arso ob prihajajočem vročinskem valu za Primorsko objavil prvo rumeno opozorilo. Veljalo bo od 11. do 19. ure. Od srede bo vremensko opozorilo zaradi vročine za Primorsko oranžno, drugod po Sloveniji rumeno. Veljalo bo prav tako od 11. do 19. ure. Od četrtka bo oranžno opozorilo veljalo za Primorsko, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo, od petka pa bo povsod oranžno, razen na severozahodu Slovenije, kjer bo rumeno. Od petka bo oranžno opozorilo povsod veljalo vseh 24 ur.