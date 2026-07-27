V Rojanu želijo z novimi nadzornimi kamerami povečati varnost

Tržaška občina je v okviru projekta Trieste Commerciale (Trgovski Trst) v Rojanu postavila enajst novih nadzornih kamer, ki jih je danes predala namenu. V neposrednem prenosu lahko odslej dalje lokalna policija spremlja dogajanje na Trgu Petazzi, v ulicah Montorsino in Giacinti, okoli novih otroških jasli in v ljudskem vrtu, v Ulici Moreri, na trgih Roiano in tra i Rivi ter v Ulici Bachino. Na območju so v ta namen in z željo, da bi podpirali lokalne trgovine, namestili tudi novo javno omrežje Wi-Fi.

»Pri srcu nam je varnost občank in občanov, zato smo na vabilo rajonskih svetnikov, ki so v stalnem stiku s prebivalci, namestili kamere za videonadzor,« je na Trgu tra i Rivi povedala v mestni vladi pristojna za splošne storitve in namestnica državnega sekretarja za gospodarstvo in finance Sandra Savino, ki je s podžupanjo Sereno Tonel in pristojno za varnost Caterino de Gavardo predstavila novost. Projekt Trieste Commerciale sloni namreč na sodelovanju med resorji, »saj zaobjema tako varnost kot splošne storitve in gospodarske dejavnosti,« je pojasnila Tonel.