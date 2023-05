V nedeljo, 3. aprila, so v nekaterih vaseh na Tržaškem postavili maj in priredili slovesnosti. Ob dolgoletni tradiciji gre za pravi vaški praznik, ob katerem se zbere krajevno prebivalstvo. V Boljuncu so moški vseh starosti v sprevodu krenili z Jame na Gorico in prepevali ljudsko »In poglej«, 1. maja pa pod majem zapeli Barč’co. Prvi bo padel maj v Ricmanjih (v sredo, 3.5.), za njima dan kasneje maja v Zabrežcu in Boljuncu, nato zadnji, v soboto, maj v Lonjerju.