Na goriškem Travniku je bil v ponedeljek na sporedu dogodek Mladi v centru, ki so ga organizirali Dijaški dom, Mladinski center in šola solopetja Damjane Golavšek. Nastopili so mladi pevci in pevke, dve vokalni skupini Dijaškega doma, dve plesni skupini Dijaškega doma in - kot gostje - člani breakdance skupine društva Skala iz Gabrij.