Včeraj je v Trstu potekal množičen prvomajski shod, ki so ga organizirali sindikati CGIL, CISL in UIL. Shod se je začel pri Sv. Jakobu, kjer so bili tudi predstavniki sindikata USB, ki so se na koncu napotili na Trg Libertà, medtem ko so ga ostali zaključili na Borznem trgu. Shoda se je udeležilo kakih 3000 ljudi, v ospredju pa je bila kriza tovarn Wärstilä in Tirso ter 75-letnica ustave.