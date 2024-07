Po ulicah tržaškega središča od Cavane do Ponteroša in Trga pri Sv. Antonu se širi naselje dobrih praks Socialnega tedna katoličanov. Na njem se do nedelje predstavlja več kot 70 organizacij. Gre za katoliške in druge organizacije, ki s svojim delovanjuem zasledujejo cilje sodelovanja, solidarnosti, izobraževanja ter demokracijo in participacijo