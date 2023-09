Nedelja na Slofestu

Tudi zadnji dan Slofesta je postregel z bogatim sporedom dogodkov. Med gosti je bil tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. S pesnikom Markom Kravosom se je pogovarjal Gianluca Paciucci, Martin Lissiach pa je gostil pogovor o »mejah identitete« z radijskim voditeljem Massimom Cirrijem. Na sporedu je bila predstavitev projetka dramatizacije zbirk novel Marghet Mazzoni o škedenjskih ženskah, trije »novi Tržačani« pa so s Poljanko Dolhar spregovorili o tem, zakaj so Trst izbrali za svoj dom. Dogajanje se je zaključilo s skupnim nastopom zamejskih godb. Ves dan so bili na sporedu tudi razni sprehodi in vodeni ogledi.