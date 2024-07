Metka Kuk srebrna na EP na Portugalskem

Poletova kotalkarica Metka Kuk je na evropskem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v portugalskem mestu Fafe (dobrih 300 km severovzhodno od Lizbone) v disciplini inline osvojila srebrno kolajno. Italijanska reprezentantka je bila druga že po včerajšnjem kratkem programu, svojo uvrstitev pa je nato danes ohranila tudi po nastopu v dolgem programu.

Evropski naslov je suvereno osvojila Španka Paula Romaguera Perez. Španska kotalkarica je bila najboljša že po prvem delu, saj je imela po kratkem programu že dobrih 6 točk prednosti pred članico openskega Poleta. Zmagovalni oder je ostal nespremenjen tudi po drugem delu tekmovanja, po katerem so se sicer razlike med prvimi tremi znatno povečale. Na koncu je novopečena evropska prvakinja, Španka Paula Romaguera Perez vknjižila 121,76 točke (46,44 v kratkem in 75,32 v dolgem programu), srebrna Metka Kuk 100,13 (40,08 in 60,05), bronasta Hrvatica Lorena Ižmek pa 88,19 (33,57 in 54,62). Na četrto mesto se je uvrstila Italijanka Ilaria Mini (84,73).

V »klasičnem« umetnostnem kotalkanju čaka jutri popoldne nastop v dolgem programu še goriško Slovenko Majo Corsi. Slovenska reprezentantka je med mlajšimi mladinkami (»youth«) po kratkem programu deveta s 44,76 točke. Za vodilno Italijanko Victorio Baldo zaostaja za dobrih 16 točk, za stopničkami pa skoraj za 12.