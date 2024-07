Pripeljal je prvi vlak nove generacije Rock

Na peron na tržaški železniški postaji je danes dopoldne pripeljal prvi dvonadstropni vlak nove generacije z imenom Rock, ki bo vozil na relaciji Trst - Benetke. V njem je več kot 685 sedežev, skupaj s stojišči lahko vlak gosti okrog 1680 oseb. Poskrbljeno je tudi za intermodalnost, tisti, ki kombinirajo prevoz z vlakom in kolesom, lahko računajo na 18 mest za kolesa, dobro je poskrbljeno tudi za turiste, ki lahko svoje kovčke shranijo v enajst velikih in pet majhnih namenskih prostorov. To sodobno vozilo ni samo udobno, nudi tudi več funkcionalnosti, pomemben pa je tudi prispevek k okolju, saj je vlak Rock za 30% bolj varčen kot vlaki stare generacije.

Vse to so povedali predstavniki Italijanskih železnic Trenitalia in deželne vlade ob današnjem debiju potniške garniture. Deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante in deželna direktorica družbe Trenitalia Elisa Nannetti sta poudarili, da želijo s prenovo voznega parka dvigniti kakovost storitev v železniškem prometu. Obe verjameta, da je vlak prevozno sredstvo prihodnosti in da je prav zaradi zahtev z vidika trajnosti treba povečati pomen železnic. Prav zato se povečuje obseg naložb v infrastrukturo javnega potniškega prometa.

