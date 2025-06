Vikend med 13. in 15. junijem se je v Gorici, v sklopu EPK GO! 2025, odvijal mednarodni nogometni turnir Minority Nations Cup. Turnir, ki sta ga organizirala slovenska in furlanska narodna skupnost, s svojima krovnima športnima zvezama ZSŠDI in ASF (Associazion Sportive Furlane) na čelu, je veljal kot generalka za organizacijo Europeade, evropskega nogometnega prvenstva avtohtonih jezikovnih skupnosti, ki bo na sporedu v Furlaniji - Julijski krajini leta 2028.