Osem miljskih pustnih skupin se je v nedeljo zvečer udeležilo najbolj norega veslaškega tekmovanja Vogadamata. Na tekmovanju zasilno in domišljavo ustvarjenih pustnih plovil so se najbolj izkazali veslači skupine Brivido, ki so na krovu strašljive morske spake (poimenovali pa so jo enostavno Ribica) prvi pripluli do cilja. Za najlepši voz pa je žirija nagradila posadko Trottola.