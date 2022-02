Ob prazniku skupaj spoznavali Prosek

Lepo sončno vreme in izvirna ponudba sta v nedeljo spodbudili res veliko ljudi, da se udeležijo vodenega sprehoda S poti spomina. Ob slovenskem kulturnem prazniku so na pobudo Slovenskega dramskega društva Jaka Štoka in v sodelovanju s člani Mladinskega krožka Prosek - Kontovel udeleženci vseh starosti krenili po starem vaškem jedru Proseka. Spoznali so nekatere pomembne osebnosti, ki so tu živele in delovale, ter prisluhnili krajevnim pevcem in glasbenikom – MoPZ Vasilij Mirk, Godbenemu društvu Prosek ter duu Iztok in Maj Cergol.