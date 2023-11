Obisk v pospeševalniku Elettra

»Elettra se je rodil kot manjši pospeševalnik tretje generacije. V nekaj letih je presegel pričakovanja in z nadgradnjami prehitel številne podobne naprave v Evropi in na svetu, kljub nezaupanju večine takratnih lokalnih akterjev. Danes je Elettra edini pospeševalnik, ki lahko na podlagi potreb sproti spreminja svojo potenco,« je za Primorski dnevnik pred ekskluzivnim vodenim ogledom povedal predsednik Alfonso Franciosi. »Bazovski pospeševalnik ima 28 žarkovnih linij, ko jih drugi imajo največ sedem. To je mogoče, ker sodelujemo s številnimi partnerji, ki pripomorejo k vzdrževanju infrastrukture. Obenem smo najbolj mednarodni pospeševalnik na svetu. Naše linije uporabljajo znanstveniki iz več kot 50 držav, tudi večjih, kot so Nemčija, Rusija, Velika Britanija, Indija, Madžarska, Avstrija, Romunija, Francija in druge. Med letoma 2021 in 2022 je bilo uporabnikov več kot 1600.«