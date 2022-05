Obisk v tržaškem observatoriju INAF

V Trstu se je med ulicama Besenghi in Tiepolo, nad nekdanjim predmestjem, nekoč odpirala kupola. Iz nje je pokukal velik lesen teleskop, s katerim so astrofiziki opazovali nočno nebo in druge pojave na nebu. Takrat mestna razsvetljava še ni motila opazovanja in ozračje še ni bilo nasičeno s prašnimi in drugimi delci, ki so danes za opazovalce kot tančica pred lečo. Kupola še danes stoji in okrog nje se mudijo opazovalci neba, astrofiziki tržaškega observatorija nacionalnega inštituta INAF, ki pa svoje delo opravljajo z novimi pripomočki.