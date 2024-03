Občina Dolina in Občina Hrpelje-Kozina sta tudi letos priredili tradicionalno prireditev Odprta meja, ki je potekala v nedeljo, 24. marca. V Botaču, kjer je bila na sporedu krajša slovesnost, so se srečali pohodniki z obeh strani. Udeleženci so naleteli na ostanke toče in snega iz nočnih ur in so celo izdelali snežaka.