Po dveletnem premoru pohod Kohišče ponovno uspel

V nedeljo, 15. maja, je sončno in toplo vreme privabilo več kot tisoč ljudi na sedmi Mednarodni enogastronomski zgodovinski in didaktični pohod Kohišče 2022. Ti so se na Kohišče odpravili iz Brestovice, Medjevasi, Devina in Cerovelj. Po poti so se lahko ustavili ob štirih degustacijskih postojankah domačih proizvajalcev, na cilju pa sta jih pričakala kosilo in glasba v živo, za katero so poskrbeli Rujni fantje. Na Kohišču so organizatorji nudili tudi jedi z žara in pijačo. Pohod Kohišče vsako leto organizirata posestvo Kohišče in Smučarski klub Devin.