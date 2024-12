Poklon Janku Banu ob 80. rojstnem dnevu

Da je Janko Ban sestavni del tržaške in širše kulturne scene, se je še enkrat pokazalo v petek v Kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini, kjer je domače društvo priredilo večer Mnogaja ljeta ob njegovem 80. življenjskem jubileju. Maestru sta se s petjem najprej poklonila Dekliški pevski zbor Igo Gruden in Vokalna skupina Vihar pod vodstvom Mirka Ferlana, nato pa štiri sestavi, ki so bili in so še del Banove plodne zborovske kariere. To so Ženski pevski zbor Prosek-Kontovel, ki ga zdaj vodi Marko Štoka, Mešani cerkveni pevski zbor Sv. Jernej, ki ga Janko Ban vodi že več kot 50 let, Moška vokalna skupina Stane Malič z dirigentom Davidom Žerjalom in Zbor Jacobus Gallus z dirigentom Markom Sancinom. Vsi nastopajoči so se predstavili s slovensko pesmijo, priredbami ljudskih pesmi in z avtorsko glasbo.