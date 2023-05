Sončno vreme je privabilo na 9. kulinarični, zgodovinski in didaktični pohod Kohišče, ki je potekal v nedeljo, 28. maja, veliko množico udeležencev. Pohodniki so jo udarili s štirih startnih točk, in sicer izpred Kupčeve domačije pri nekdanji devinski železniški postaji, cerovskega Adventure parka, nogometnega igrišča v Medjevasi in brestoviške vaške šole ter se povzpeli do Kohišča. Tam so si privoščili pašto, ki so jo ponudili organizatorji in palačinke.