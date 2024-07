Prva skupna šagra v Hribenci

V parku Hribenca v Zabrežcu se je včeraj (v nedeljo, 7. julija) zaključila šagra, ki sta jo prvič skupaj prirejali dve, sicer že dolgo povezani, slovenski kulturni društvi iz Brega – Slovenec in Slavec. Člani obeh društev so združili moči in na lepi lokaciji poskrbeli za dobro počutje obiskovalcev (in seveda tudi za njihove želodce). Šagra se je začela v petek z bogatim kulturnim programom, ki sta ga sooblikovala skupni zbor obeh društev (MePZ Slovenev - Slavec) pod vodstvom Danijela Grbca in Pihalni orkester Ricmanje, ki ga vodi Aljoša Tavčar.