Kljub preložitvi pustnega sprevoda na Opčinah in odpovedi nekaterih pustovanj zaradi slabega vremena od Brega do Krasa v minulih dneh ni manjkalo veselega razpoloženja. Naš fotograf Damjan Balbi je med drugim obiskal otroško pustno rajanje v občinski telovadnici Silvana Klabjana v Dolini in »Pustni škandal« v Prosvetnem domu na Opčinah, kjer je igral ansambel The Maff.