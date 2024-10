Real Madrid še tretjič prvak

S finalom med Real Madridom in ekipo Orange1 Bassano zaključila letošnja izvedba mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. Še tretjič zapored so zmago slavili Realovi košarkarji, ki so v nedeljo v športni dvorani PalaTrieste z gladkim 94:44 nadigrali moštvo iz Veneta. Na zmagovalni oder so stopili še košarkarji milanske Olimpie Armani (tretjič zapored so bili tretji), ki so v tekmi za 3. mesto z 82:71 ugnali turški Bahcesehir Istanbul. Na turnirju za starostno skupino U16 v organizaciji AŠZ Jadran so nastopili še madžarska Ratgeber Akademia Pecs, ljubljanska Cedevita Olimpija, nemški Bayern München in domača ekipa Jadran Stars. Najboljši strelec turnirja je bil kapetan Bassana Gideon Henry, za najbolj koristnega igralca turnirja (MVP) pa je bil izbran zelo obetavni ameriški košarkar madridskega Reala Rhys Robinson.