Rojan nekoč in danes

Sprehodi v bližini doma so v času koronavirusa dovoljeni do 500 metrov od lastnega bivališča, določa odredba predsednika italijanske vlade. Bližina doma je krog s polmerom 500 metrov, pri čemer je središče kroga prebivališče. Tisti, ki živijo pod vzpetino, med njimi tudi Rojančani, ki živijo pod Lajnarji in Piščanci, pa imajo pri tem majhen »bonus«. Če je pot navkreber, je namreč tudi znotraj omenjenega polmera lahko precej daljša. Nekateri Rojančani lahko v teh dneh občudujejo lepoto Lajnarjev in Piščancev, ki jih je za vas zajel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi.