Slofest za začetek v znamenju mladih

Slofest je v petek, 15. septembra, zjutraj potekal predvsem v znamenju mladih. Obiskale so ga predvsem šole vseh stopenj. Učenci in dijaki so v šotoru med drugim tekmovali v medkulturnih igrah, v gledališču Miela pa so bile na sporedu otroške gledališke predstave. Višješolci so se pomerili v fotoorientaciji, izvedeli pa so tudi za priložnosti, ki jim jih ponuja študij v Sloveniji. V Narodnem domu so se skupaj z dijaki italijanskih šol iz Trsta in s slovenske obale udeležili srečanja s Štefanom Čokom in Zairo Vidau, nekateri pa so tudi obiskali Multimedijsko središče Stik in razstavo o Borisu Pahorju.