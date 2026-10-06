Soči predali novo telovadnico

Sočino rumenomodro srce je v nedeljo popoldne močno utripalo v prenovljeni občinski športni dvorani, ki jo je župan Luca Pisk ob tej priložnosti simbolično spet predal domačemu športnemu društvi Soča. Častni gost je bil števerjanski odbojkar, član italijanskega prvoligaša Prate, Jernej Terpin, ki je sočno in zrelo svetoval otrokom, kateri so recepti za uspešno športno pot. Pred nastopom pevke glasbene skupine Rujni muzikanti in Sočine odbojkarice Neje Volčič (spremljal jo je harmonikar Tomaž Grassi) sta se občinstvu predstavila zgodovinska pokrovitelja sovodenjskega društva: Zadružna kraška banka Trst Gorica, v imenu katere je spregovoril predsednik Adriano Kovačič, ter Lokande Devetak z Vrha, ki jo je zastopal lastnik in gostinec Avguštin Devetak.