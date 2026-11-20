V Idrijskem Logu je za zdaj neznani storilec ukradel bronasto maketo vojaškega tabora narodnega heroja Janka Premrla-Vojka, kjer je padel med drugo svetovno vojno, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Policisti primer še preiskujejo, saj gre za predmet, ki je posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote, so dodali.

Neznani storilec je v obdobju od druge polovice junija do začetka novembra na območju spominskega obeležja na Brinovem griču v Idrijskem Logu odtujil bronasto maketo, ki je bila privijačena na kamniti podstavek v velikosti približno 80 krat 60 centimetrov. Kaznivo dejanje je bilo izvršeno na območju, ki je razglašeno za zgodovinski in kulturni spomenik.

Z odtujitvijo je nastalo za okoli 100 evrov materialne škode. Idrijski policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo, so še zapisali v sporočilu.

Policija poziva vse očividce oz. vse, ki bi lahko nudili koristne informacije ali karkoli vedeli o odtujitvi bronaste makete oziroma so v navedenem obdobju na območju Brinovega griča v Idrijskem Logu opazili kaj nenavadnega, da jih o tem obvestijo.