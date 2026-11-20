Zapiranje prodajnih mest ali omejevanje oskrbe ni cilj Petrola, so popoldne po velikem odmevu te njihove grožnje dodatno pojasnili v največji energetski družbi v državi Petrol. V družbi od države pričakujejo čimprejšnjo sistemsko rešitev. A na ministrstvu za energetiko sprememb veljavnega sistema regulacije cen goriv trenutno ne načrtujejo.

V Petrolu so v popoldanskem sporočilu za javnost ponovili, da se zavzemajo za prosto oblikovanje cen naftnih derivatov. Konkurenčen trg je ob ustreznem nadzoru najboljši okvir za dolgoročno zanesljivo oskrbo in ekonomsko vzdržno poslovanje, verjamejo.

Kot so poudarili, njihov cilj ni zviševanje cen goriv, ampak sistem, v katerem se cene oblikujejo glede na dejanske tržne razmere in konkurenco med ponudniki.

»Prosto oblikovanje cen ne pomeni samodejne podražitve goriv, saj bi se cene glede na tržne razmere lahko zvišale ali znižale. Prav tako ne pomeni odsotnosti pravil in nadzora. Država ima pomembno vlogo pri zagotavljanju preglednosti trga, učinkovite konkurence in varstva potrošnikov,« so navedli.

Ključna težava veljavne regulacije je, da maloprodajne cene ne sledijo dovolj hitro spremembam nabavnih cen na mednarodnih trgih, predpisane marže pa ne omogočajo ustreznega pokrivanja stroškov poslovanja, so pojasnili.

»Petrol ni vertikalno integrirana družba, zato na nabavne cene goriv nima vpliva. Izkušnje kažejo, da lahko takšna ureditev ob izrazitih tržnih nihanjih povzroči neposredne negativne poslovne učinke. Za dolgoročno zanesljivo oskrbo je pomembno, da so pogoji poslovanja vzdržni tudi na slovenskem trgu, saj negativnih učinkov regulacije ni mogoče trajno nadomeščati z uspešnim poslovanjem na drugih trgih ali v drugih dejavnostih,« so utemeljili.

Kot so še poudarili, se zavedajo, da je oskrba z gorivi strateškega pomena za državo. V tej luči so zatrdili, da zato svojo odgovornost do kupcev, gospodarstva in širše družbe jemljejo zelo resno.

Medtem so na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko danes izpostavili, da sprememb veljavnega sistema regulacije cen goriv trenutno ne načrtujejo.