Poldrugi milijon ljudi na trgih in ulicah po celi Italiji, kjer so se shodi in demonstracije vršili v kar 100 različnih mestih, na delovnih mestih – tako v javnem kot v zasebnem sektorju – pa za 60 % odstotkov stavkajočih. Po oceni CGIL, sindikata, ki je pozval k prekrižanju rok, je včerajšnja splošna stavka (pridružile so se ji tudi dijaške organizacije), bila izjemno uspešna in je zgovorno pokazala, da se v državi marsikdo ne strinja s proračunskimi namerami vlade Giorgie Meloni, kar je bil uraden povod za stavko, kot tudi z njeno siceršnjo politiko.

Stavkali so, kot je bilo slišati v različnih mestih, tudi z zahtevami po varnem, dostojanstvenem in neprekarnem delu, ob tem so pozivali še k višjim plačam in pokojninam, pravični in progresivni obdavčitvi, k ukrepom proti inflaciji ter ustavitvi naraščajočih življenjskih stroškov, k zaščiti javnega zdravstva, ki naj javno tudi ostane. Želijo si tudi zagotovljene pravice do izobraževanja, dostopa do stanovanj, ne nazadnje pa so z ulic izrekli glasen »da« miru in »ne« ponovnemu oboroževanju.

Maurizio Landini, generalni sekretar CGIL, največjega med italijanskimi sindikati, je ob koncu demonstracije v Rimu z odra komentiral, da so po vsej državi »trgi polni, tu so ljudje vseh generacij: to ni dan, ki bi delil, ampak je dan, ki združuje«. Pred tem je bilo Landinija videti na čelu sprevoda, z ramo ob rami s predstavniki dela opozicijskih strank. Ob njem so bili voditeljica Demokratske stranke Elly Schlein, vodja Zelenih Angelo Bonelli ter vodja Italijanske levice Nicola Fratoianni.

Shodi – ponekod so se dijaki pridružili zaposlenim, drugje so demonstrirali ločeno – so v glavnem potekali mirno, do manjših napetosti je prišlo v Rimu pred ministrstvom za šolstvo, v Turinu in Padovi so protestniki za nekaj časa preplavili obvoznico in tako blokirali promet, do krajšega stika s pripadniki varnostnih organov pa je prišlo v Benetkah, kjer so demonstranti skušali prebiti policijski kordon, na kar so se policisti odzvali z vihtenjem pendrekov.