Sokoli in čarovnice na Frnedu

Mednarodni festival keltske kulture Triskell je bil ob koncu tedna dobro obiskan. Številne dejavnosti, koncerti, stojnice in hrana prepričujejo vsako leto več ljubiteljev severne kulture, ki obiščejo gozdič pri Frnedu, morda v iskanju poletne ohladitve.

Nedeljsko dogajanje se je sicer začelo v športnem centru na Kolonji s tretjim turnirjem lokostrelstva Triskell, ki ga prireja športno društvo Dragon Rouge. Lokostrelci so bili sicer prisotni tudi pri Frnedu, kjer so mlade in starejše povabili, naj se preizkusijo. Glavno vlogo pa so od jutra do večera odigrali modeli tekmovanja v bodypaintingu, to je v poslikavi teles. Letos je umetnike navdihnil naslov Skrivnosti Avalona. Obiskovalce pa so navdušili tudi sokolarji, delavnice ročnih del za otroke in poroke s keltskim obredom. Triskell se nadaljuje še do nedelje, ko bodo dogajanje sklenili z žrebanjem loterije.