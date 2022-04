V okviru projekta Podarim ti nasmeh, ki so si ga zamislili pri Skladu Mitja Čuk, da bi ukrajinskim otrokom, ki so našli zatočišče v Trstu, ponudili sprostitvene dejavnosti, je v četrtek v Križu potekal športni dan za ukrajinske goste, ki sta ga priredila Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in AŠD Vesna. Na kriškem nogometnem stadionu Viktorja Sulčiča se je v popoldanskih urah zbralo preko 100 ukrajinskih otrok, mladostnikov in njihovih staršev ter sorodnikov.