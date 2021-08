V kongresnem centru tržaškega Starega pristanišča se je v četrtek, 5. avgusta, začelo dvodnevno srečanje ministrov za inovacije skupine G20. Udeležilo se ga je 35 delegacij z vsega sveta, nekatere so se pripeljale v Trst, druge pa so pri razpravah sodelovale na daljavo. Potekalo je za zaprtimi vrati, kljub temu je bilo zanimanje med novinarji iz Italije in tujine veliko. Srečanje o digitalnem gospodarstvu je gostil minister za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti, zasedanje o izzivih digitalizacije na področju javne uprave pa minister za digitalno tranzicijo Vittorio Colao.