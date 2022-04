Starodobniki na Tržaškem

Kljub temu, da jim je muhasto vreme narekovalo težke pogoje, so se vozniki s svojimi starodobnimi lepotci v polnem številu v soboto, 2. aprila, udeležili prvega dne zgodovinske dirke Trst-Opčine Trieste Opicina Historic in turistične vožnje Touring.

Največjo pozornost je pritegnil Triumph TR3 iz leta 1956. Italijanski udeleženci so večinoma ljubitelji vozil iz prve polovice preteklega stoletja, petdesetih in šestdesetih let, s slovensko tablico pa je letos iz Ljubljane na Veliki trg privozil MG iz leta 1968, medtem ko ni bilo hrvaških gostov.