Središče Trsta se je v soboto, 4. septembra, prebudilo ob streljanju, do katerega je prišlo v Ulici Carducci. Skupina nasilnežev je s palicami in pištolami napadla gradbene delavce, ki so posedali pred barom, sedem ljudi je bilo ranjenih. Dva storilca je policija kmalu zatem prijela na drugem koncu tržaške pokrajine: patrulja je njun avtomobil ustavila tik pred Tržičem, kjer sta se predala brez upiranja.