Praznovanje 25. aprila v Trstu

Občutena in doživeta slovesnost je v četrtek, 25. aprila, potekala v tržaški Rižarni. Za visokimi zidovi nekdanjega nacističnega taborišča so ljudje vseh starosti počastili dan osvoboditve izpod nacifašizma. V slovenščini (in nato tudi italijanščini) je več kot 2000 prisotnih nagovoril dolinski podžupan Goran Čuk. Na koncu slovesnosti je nastopil TPPZ Pinko Tomažič.

Pred Rižarno je med slovesnostjo potekal antifašistični shod, ki ga je priredil kolektiv Burjana. Stanje je bilo napeto, a na srečo ni bilo izgredov.

Ob spomeniku padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in Kolonkovca, ki so ga v noči na četrtek oskrunili neofašistični skrajneži, je zjutraj potekal občuten poklon padlim. Slavnostni govornik je bil Marij Čuk.