V nedeljo, 21. aprila, so tržaški in goriški skavti počastili skavtskega zavetnika sv. Jurija in obnovili svojo skavtsko obljubo. Zbrali so se zjutraj pred šolo v Mavhinjah in se napotili do travnika. Okrog 140 skavtov in spremljevalcev se je tam ob sončnem dnevu mudilo do sredine popoldneva. Odmevalo je petje in zaživeli so živahni prizori ter igre.