Dijakinje in dijaki 4. razreda kemijsko-biotehnološke smeri Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana so v iztekajočem se tednu v sklopu projekta v programu Erasmus+ gostili vrstnike z gimnazije Rudbecksgymnasiet v švedskem Örebroju. V teku obiska so se dijaki seznanjali s celotnim procesom pridelovanja vina, od vinograda mimo laboratorija pa vse do vinske kleti. V šolskem laboratoriju so opravljali kemijske in fizikalne analize vina ter pregledovali vzorce fermentacije.