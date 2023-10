V Gabrovcu obeležili 50. obletnico postavitve domačega spomenika

V Gabrovcu so v soboto, 28. 10. na pobudo Odbora za vzdrževanje spomenika padlim v NOB in kulturnega društva Drago Bojan slovesno obeležili 50. obletnico postavitve domačega spomenika. Udeleženci prikorakali od društvene gostilne v sprevodu za nošami in v ritmičnem tempu, ki ga je narekovala glasba proseške godbe na pihala. Pozdravila sta jih predsednik za njegovo vzdrževanje Eligij Kante in zgoniška županja Monica Hrovatin, slavnostni govornik je bil književnik in novinar Marij Čuk. Nastopil je TPPZ Pinko Tomažič.