V organizaciji ZSŠDI in Sistiane Sesljana je v soboto, 20. januarja, v nabrežinski telovadnici potekal zimski nogometni Turnir ZSŠDI za starostno skupino U9. Nastopile so vse ekipe slovenskih društev: Breg, Juventina, Kras Repen, Mladost, Primorje 1924, Sistiana Sesljan, Sovodnje, Vesna in Zarja.