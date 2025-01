V nedeljo koledovali v Križu

Na dan pred praznikom sv. treh kraljev je bilo v Križu praznično in veselo. V nedeljo je po vaških ulicah potekalo tradicionalno koledovanje, ki ga prireja SKD Vesna v sodelovanju z združenjem staršev osnovne šole Alberta Sirka in vrtca Justa Košute. Pisana druščina se je zbrala pred vaškim spomenikom, od koder so se v spremstvu harmonikarja Marka Vatovca in domačih pevk skupine Kriške ribice odpravili v vas, kjer so potrkali in pozvonili na vrata nekaterih starejših domačinov. Na različnih točkah so kolednike tudi pogostili. Vsakoletno koledovanje se je zaključilo pred cerkvico sv. Roka. Naj še povemo, da so zbrali kar nekaj prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo namenili vaši šoli in vrtcu.