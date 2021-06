V Sovodnjah so v četrtek obhajali 70-letnico ponovne občinske samostojnosti. Pred slavnostno sejo, na kateri so podelili priznanja zaslužnim občanom, dobitnikoma natečaja prometne vzgoje in izročili besedilo ustave 18-letnikom, so odkrili tablo v novi Ulici Škofja Loka.