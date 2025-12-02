Na spletni platformi podrobno o kraškem pršutu, teranu in brinjevcu

Agrotur+ je tretji v vrsti slovensko-italijanskih projektov, namenjenih razvoju kmetijskih in vinogradniških dejavnosti na čezmejnem Krasu. Šeststo tisoč evrov vreden projekt v okviru programa Interreg Italija–Slovenija, ki se je pričel avgusta 2023 in zaključil julija letos, so danes dopoldne predstavili v sežanskem Kosovelovem domu.

Kot je povedal vodja projekta, Klemen Lisjak s Kmetijskega inštituta Slovenije, se je Agrotur+ vrtel okoli treh edinstvenih kraških izdelkov: kraškega pršuta, terana in brinjevca. Projekt je povezal partnerje, razvojne agencije, univerze in tehnike iz Italije in Slovenije, med njimi Univerzo v Trstu in Lokalno akcijsko skupino Kras. V dogajanje so bili aktivno vključeni tudi vinarji in vinogradniki, študenti agronomije ter celo umetniki, ki jih je navdihnila kraška pokrajina.

Projekt Agrotur+ je nasledil projekta Agrotur, ki je bil aktiven med letoma 2011 in 2014, ter Agrotur 2, ki so ga izpeljali med letoma 2017 in 2020. Temeljil je na treh glavnih področjih: trajnostnem turizmu, promociji lokalnih produktov, kot sta pršut in brinjevec, ter razvoju vinogradništva, ki je okolju in človeškemu zdravju prijazno.

Teran je v sklopu projekta dobil svojo digitalno platformo in publikacijo. V njej med drugim izvemo, da je kraško vino bogato s polifenoli, ki ščitijo telo pred rakom in kroničnimi boleznimi. Uživanje decilitra terana na dan ima tako blagodejne učinke na človeško zdravje.

Te in druge ugotovitve so zbrali na spletni strani ekarst.eu.