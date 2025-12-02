Mačji muzikal rekordov prihaja v Trst

Muzikal Cats (Mačke), ki bo prihodnje leto praznoval 45 let, prihaja v Trst, kjer bo od jutri do nedelje na ogled v gledališču Rossetti. Delo angleškega skladatelja Andrewa Lloyda Webberja bodo uprizorili v originalni verziji v angleščini. Uprizoritev, ki bo po tržaški etapi romala še v Milan, podpisuje Trevor Nunn. V Trstu bodo predstavo gostili tretjič, pred tem je že zaživela leta 2008 in 2014.

Med najdaljšimi staži v zgodovini Broadwaya

Cats je muzikal z enim od najdaljših stažev v zgodovini londonskega West Enda in Broadwaya. Prvič so ga uprizorili maja leta 1981, v naslednjih 21 letih je sledilo rekordnih devet tisoč ponovitev, doslej pa je zasedel odre 54 držav, ogledalo si ga je več kot 77 milijonov ljudi.

Zgodba se vrti okoli skupine mačk, ki se enkrat na leto za eno noč zberejo na smetišču v četrti Jellicle in pripovedujejo svoje zgodbe modremu vodji. Ta izmed njih izbere enega, ki mu bo dovoljeno oditi v mačje nebesa.