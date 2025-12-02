V Trstu aretirali tri razpečevalce in zasegli kilogram kokaina

Na tržaškem Senenem trgu so bili v ponedeljek mimoidoči priča karabinjerski akciji, aretaciji treh razpečevalcev kokaina, ki naj bi jim bili karabinjerji že dalj časa na sledi.

Okoli 15.30 so na trg pripeljali trije karabinjerski avtomobili, ki so obkrožili drugo vozilo. V njem so sedeli trije ali štirje albanski državljani, stari med 20 in 35 let, ki so jim predstavniki varnostnih organov nadeli lisice in jih odvedli v zapor. Po pričevanju mimoidočih naj bi karabinjerji med aretacijo iz tokov celo izvlekli pištole. V sklopu akcije naj bi karabinjerji zasegli kilogram kokaina, del droge naj bi našli v nekem stanovanju v Škednju. Karabinjerji naj bi bili »narcosom« na sledi že leto dni, preiskavo zoper njih vodi državna tožilka Chiara De Grassi.

Informacijo o aretaciji in zasegu droge je danes na spletu prvi objavil tržaški dnevnik Il Piccolo, karabinjerji so dogajanje potrdili, večjih informacij pa Primorskemu dnevniku niso želeli razkriti.