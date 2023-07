V znamenju olimpijskega duha in zabave

Prve Olimpijade med vasmi v organizaciji mladih štandreških Pičulatov so odlično uspele. V Domu Andreja Budala na Pilošču se je med šestimi dnevi tekmovanja zvrstilo preko dvesto tekmovalcev in tekmovalk, zelo veliko je bilo tudi navijačev in navijačic zlasti med finalnimi nastopi ob koncu tedna, zaradi česar gre prireditev nedvomno ponoviti tudi prihodnje leto.

Na letošnjih Olimpijadah so se tekmovalci pomerili v odbojki, nogometu, košarki in v še nekaterih športih, ki doslej še niso bili uvrščeni na program Olimpijskih iger - v briškoli, polaganju rok, vleku vrvi, peki štruklja, namiznem nogometu, beer-pongu (kozarci so bili sicer polni vode in ne piva) in »pašti brez rok”.